Politan, far bene a Inter,poi Nazionale

MILANO, 5 LUG - "Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all'Inter è un'onore, è uno dei club più importanti d'Europa e darò sempre il massimo. Sia che il mister mi voglia schierare a destra, a sinistra o in mezzo". Lo dice Matteo Politano, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto nerazzurro. "Il mio obiettivo - ricorda l'ex ala del Sassuolo - è fare bene con l'Inter, poi penserò alla Nazionale. Non mi pongo un obiettivo sul numero di gol da fare". Proprio la scorsa stagione, alla penultima giornata, un gol di Politano a San Siro aveva rischiato di togliere all'Inter la possibilità di qualificarsi per la Champions. "Molti tifosi - scherza Politano - me lo hanno un po' rinfacciato. Ma entrare a San Siro fa un certo effetto".