Samp riparte, primo ritiro a Bogliasco

GENOVA, 5 LUG - E' cominciata ufficialmente stamani la nuova stagione della Sampdoria con il pre-ritiro che andrà in scena fino a sabato tra visite mediche, test e prime sedute di allenamento a Bogliasco. Per il momento le facce nuove sono quelle dei difensori Omar Colley (ex Genk) e Alex Ferrari (ex Verona), e nelle prossime ore sarà definito l'acquisto di Jankto dall'Udinese. La squadra partirà domenica per Ponte di Legno (Brescia) dove resterà fino al 28 luglio. Il primo allenamento è previsto lunedì mattina sul campo sportivo di Temù. La prima amichevole è prevista per il 14 luglio a Temù con i dilettanti del Sellero Novelle.