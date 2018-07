Mondiali: Tite,con Belgio calcio'bonito'

ROMA, 5 LUG - "Il potere creativo del Belgio è notevole, loro sono molto forti, hanno qualità e anche un grande tecnico. Vedremo una bella partita, ricca di calcio 'bonito'". In una Kazan letteralmente invasa dalla torcida brasiliana, il ct della Selecao, Tite, parla del match di domani, per i quarti del Mondiale, sottolineando le qualità dei rivali. Poi passa a parlare dei suoi e di chi manderà in campo: "sulla fascia sinistra torna Marcelo - dice Tite , mentre in mezzo al posto di Casemiro (squalificato ndr) giocherà Fernandinho. Neymar? A me interessa solo che continui ad esprimersi ad altissimi livelli". Del Belgio parla anche Miranda, il capitano di domani: "è una bella squadra, e non è solo Lukaku. Di sicuro lui è un grande attaccante - aggiunge l'interista -, ma il modo migliore per difenderci sarà di fare estrema attenzione a ogni loro giocata. Il Belgio ha tanto elementi che possono risultare decisivi, però credo che il nostro sistema difensivo abbia tutti gli strumenti utili per neutralizzare qualsiasi avversario".