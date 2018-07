Vieri, fantastico se CR7 venisse a Juve

MILANO, 5 LUG - "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Per il calcio italiano sarebbe come vincere la lotteria". Non ha dubbi Christian Vieri, che da commentatore tv per beIN Sports viaggia da Miami a Doha, passando per Parigi, e vede "una Serie A di cui si parla poco all'estero, perché non ci sono i fenomeni di una volta: Ronaldo la rivitalizzerebbe". "Anche io sarei più galvanizzato a guardare il campionato, ogni domenica tutto il mondo si domanderebbe cosa ha fatto la Juve e quanti gol ha segnato Cristiano" ha osservato l'ex attaccante, che sta seguendo il Mondiale e ritiene "una follia che non ci sia l'Italia. Quando si parla di Mondiale, si pensa a Brasile, Italia e Germania, noi ci dobbiamo essere - ha spiegato alla presentazione del Bobo Summer Camp -. Mancini deve lavorare tanto, qualificare l'Italia all'Europeo e riportarla in alto perché dove è ora non va bene. Ha cominciato dicendo che solo il Brasile è più forte, mi è piaciuto: così si trasmette la giusta mentalità".