Mondiali: Brasile,pronto regalo a Neymar

MOSCA, 5 LUG - Le autorità di Kazan regaleranno al giocatore brasiliano Neymar un terreno situato in un nuovo quartiere ecologico, nel caso l'attaccante realizzi una tripletta nella partita contro il Belgio. Lo ha dichiarato il sindaco di Kazan Ilsur Metshin, citato dai media russi. "Se O Ney segna tre volte, troveremo uno sponsor. Gli regaleremo il primo terreno", ha detto il sindaco, sottolineando il potenziale attrattivo che il quartiere acquisterebbe se ci vivesse Neymar (il quale però non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Russia). "Vi immaginate cosa significherebbe per tanta gente vivere accanto a Neymar nel quartiere ecologico - ha detto il sindaco di Kazan -. In Brasile fa caldo, il primo appartamento andrà a Neymar se fa gol e così via, più avanti parleremo degli sponsor".