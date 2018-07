Telecronista tedesca attaccata su social

BERLINO, 4 LUG - L'unica donna nel team dei telecronisti della tv pubblica tedesca Zdf, che seguono i Mondiali di calcio in Russia, Claudia Neumann, è stata per settimane bersaglio di commenti ironici e aggressivi da parte di alcuni spettatori tedeschi. Oggi, per la prima volta, ha rilasciato un'intervista a Die Zeit, in uscita domani, dove risponde ai commenti velenosi, invitando gli 'haters' a "rimanere più a lungo a scuola". Il tenore delle critiche su Twitter andavano da "Rivoglio indietro i soldi del canone" a frasi così diffamatorie che l'emittente televisiva è arrivata a denunciare due utenti dei social: "All'apparenza una parte degli spettatori hanno ancora problemi con il fatto che una donna commenti il calcio", ha detto Thomas Bellut, direttore della Zdf. Oggi Claudia Neumann, 54 anni, giornalista nella redazione sportiva di Zdf dalla fine degli anni '90, racconta di "aver cercato di non occuparsi" di quanto stava succedendo, ma che gli attacchi si sono fatti via via "semplicemente terribili".