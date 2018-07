Sampdoria: al via la nuova stagione

GENOVA, 4 LUG - Inizierà domani la nuova stagione della Sampdoria di Marco Giampaolo. Previsti tre giorni di pre-ritiro, prima della partenza per Ponte di Legno, per la preparazione estiva che durerà fino al 28 luglio in Alta Val Camonica (Brescia). Da domani a sabato i calciatori blucerchiati saranno sottoposti, tra Genova e Bogliasco, a una serie di visite mediche, test atletici e allenamenti nel centro sportivo Mugnaini. Saranno Omar Colley prelevato dal Genk e Alex Ferrari, acquistato dal Bologna, le prime facce nuove della Sampdoria. Probabilmente non verranno convocati Matias Silvestre e Ricky Alvarez, in attesa che trovino una sistemazione.