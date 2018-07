Ronaldo, arbitri non aiutano Neymar

ROMA, 4 LUG - Neymar non è un provocatore, subisce tantissimi falli e in questo Mondiale non è adeguatamente protetto dagli arbitri. A 'scendere in campo' per difendere O Ney è colui che ha preceduto l'attuale n.10 della Selecao nel ruolo di idolo di milioni di brasiliani, Ronaldo Fenomeno che ha parlato a Mosca in occasione di un evento Fifa. "Il calcio è bello anche per il fatto che ognuno può dire la sua - ha detto l'ex interista -, però io sono contro chi accusa Neymar di essere un simulatore. In ogni partita prende un sacco di colpi e credo usi al meglio la propria mobilità per cercare di evitare i falli o per difendersi. E gli arbitri non lo tutelano. Di tutto ciò ne so qualcosa io, visto quanti falli violenti ho dovuto subire quando giocavo. Le critiche a Neymar sono stupide, mentre i risultati di ciò che fa per la Selecao sono meravigliosi".