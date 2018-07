Mondiali: 4 fermati a San Pietroburgo

MOSCA, 4 LUG - Quattro persone, tra cui 3 minorenni, sono state fermate ieri per aver inscenato delle proteste davanti allo stadio di San Pietroburgo, dove ieri si è giocato Svezia-Svizzera. Tra i fermati c'è una ragazzina di 16 anni, che si è sdraiata ai piedi della statua di Zabivaka, il lupo mascotte dei Mondiali, con un vestito bianco macchiato di vernice rossa per denunciare le violazioni dei diritti umani in Russia. "Volevamo attirare l'attenzione sul fatto che non importa cosa mostri agli stranieri, le cose all'interno del Paese non vanno così bene". La ragazza ha aggiunto che la sua protesta era anche contro la condanna a 20 anni inflitta al regista ucraino Oleg Sentsov, in sciopero della fame da una quarantina di giorni. Il regista è stato condannato con l'accusa di aver tentato di "organizzare atti terroristici" in Crimea, la penisola in cui è nato e di cui non accetta l'annessione da parte della Russia. Lui si è sempre detto innocente e numerosi osservatori ritengono che dietro la condanna vi siano motivi politici.