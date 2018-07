Marca, Ronaldo cerca casa a Torino

ROMA, 4 LUG - "Cristiano Ronaldo sta già cercando casa a Torino da un paio di settimane": quella che rischia di diventare la telenovela dell'estate o il colpo del mercato passa per la più consueta delle notizie, la ricerca immobiliare. A insistere sulla fattibilità del trasferimento dell'attaccante portoghese alla Juve è lo spagnolo Marca, da ieri convinto che l'affare si farà. A dispetto degli scetticismi emersi ieri dal club torinese, reali o tattici che siano, oggi Marca scrive nella sua edizione online che il Real "ha preso atto della volontà del giocatore di andare via", e ricostruisce le tappe di un "divorzio annunciato". A spingere Cristiano Ronaldo a dire basta sarebbe stata l'insistenza nella caccia a Neymar, la scarsa difesa ricevuta in occasione della vicenda fiscale, e sopratutto le promesse di adeguamento di ingaggio non mantenute da Perez. Che è poi la chiave per lasciare aperto lo spiraglio al 'clamoroso' ripensamento, con tanto di rinnovo e nuova promessa di fedeltà al Real.