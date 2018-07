Mondiali: Maradona, Colombia rapinata

ROMA, 4 LUG - Dall'ormai celebre gol di mano in Messico all'Inghilterra alle invettive di oggi contro Kane e compagni, rei d'aver passato il turno ingiustamente ai danni della Colombia. Una lettura, quella di Diego Armando Maradona, alquanto discutibile ma che ha invaso etere e social dopo le dichiarazioni anti-inglesi rilasciate alla trasmissione venezuelana 'De la mano del Diez". "La Colombia - attacca l'ex Pibe de Oro - ha subito una rapina monumentale. L'arbitro Geiger che è statunitense conoscerà le regole del baseball, non certo quelle del calcio. È un ladrone, il fallo l'aveva fatto Kane e invece lui ha dato rigore contro i colombiani Perché non ha chiesto l'intervento della Var? Bisogna chiedere scusa al popolo colombiano, gli arbitri li sceglie Collina che è stato a sua volta nominato da Infantino che avrebbe dovuto liberare la Fifa dalla corruzione e dai ladri ma in questa partita abbiamo visto tutto il contrario. Ero commosso quando mi aveva detto che avrebbe liberato la Fifa dal marciume, e invece....".