Mancini, per Europei ho in mente 4 nomi

ROMA, 4 LUG - "Ai prossimi Europei punto su Chiesa, Caldara, Pellegrini e uno fra Donnarumma e Meret". Il ct della nazionale di calcio Roberto Mancini guarda al futuro e indica i magnifici quattro che di sicuro porterà agli Europei. E fa anche una riflessione su sè stesso: "fare il ct è la cosa più importante della mia vita? In questo momento è la cosa che mi piace di più". Per il tecnico la formazione azzurra deve "migliorare su tutto, in questo momento siamo in ginocchio e stiamo soffrendo ma quando arrivano questi momenti noi siamo forti e sappiamo reagire". Porte aperte a De Rossi: "dobbiamo qualificarci per gli Europei, quindi -ha detto Mancini- insieme ai giovani c'è bisogno anche dei giocatori più esperti". Balotelli ? "Per 4 anni mi sono disintossicato. Scherzi a parte l'ho trovato bene, disponibile e con voglia di lavorare. Poi come ho sempre detto dipende da lui e dalla sua testa". E Buffon? "se un giorno avremo bisogno di Gigi penso che lui sia disponibile e noi saremo contenti".