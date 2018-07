Mondiali, Inghilterra ai quarti

ROMA, 3 LUG - L'Inghilterra sfata il tabù dei rigori e si qualifica ai quarti di finale dei mondiali di calcio di Russia 2018. Battuta la Colombia 5-4 dopo i tiri dagli undici metri, la nazionale di Southgate sabato affronteranno la Svezia a Samara. Dopo un primo tempo senza reti, l'Inghilterra sblocca il match al 12' della ripresa con il solito Harry Kane che da dischetto non sbaglia il rigore che lo stesso attaccante del Tottenham si era procurato dopo un placcaggio in area da parte di Carlos Sanchez. Ma nel recupero la Colombia agguanta il pari sul suo primo calcio d'angolo. Mina sale altissimo e di testa realizza il pareggio che porta ai supplementari. Dopo 120 minuti il punteggio resta sull'1-1 e si va ai rigori: il primo errore è dell'Inghilterra con Henderson, poi tocca alla Colombia che colpisce la traversa con Uribe. Gli inglesi si riportano avanti, ma Bacca si fa parare e Dier, entrato nei minuti finali del secondo tempo, mette in rete e porta l'Inghilterra ai quarti.