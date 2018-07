Fiorentina: Chiesa e Simeone a raduno

FIRENZE, 3 LUG - Secondo giorno di raduno della Fiorentina a Firenze, con il completamento delle visite mediche e dei test fisici anche per Chiesa e Simeone che si sono aggregati oggi ai compagni. Prima di raggiungere l'ospedale di Careggi, i due giovani forse più attesi, con l'allenatore Pioli e Pezzella, insieme a un gruppo di calcianti del Calcio Storico Fiorentino, hanno svolto una serie di scatti fotografici al piazzale Michelangelo con le nuove maglie. Nel pomeriggio allenamento al centro sportivo: giovedì, su decisione della società, verrà aperto, alle 17.30, il Franchi anche ai tifosi. Sabato mattina, poi, la partenza per il ritiro in Val di Fassa, a Moena, dove nonostante il violento nubifragio che oggi ha messo in ginocchio il centro del paese, non dovrebbero esserci problemi. Da lì, alla Fiorentina, sono arrivate rassicurazioni sia sull'agibilità del centro sportivo sia sull'hotel che ospiterà anche quest'anno i viola.