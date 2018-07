Maradona, allenerei Argentina gratis

MOSCA, 3 LUG - Diego Armando Maradona tornerebbe con piacere ad allenare la nazionale argentina senza chiedere nulla in cambio. "Tornerei in nazionale e lo farei gratis, non chiederei nulla in cambio", ha detto l'ex Pibe de Oro citato dai media russi. "Durante il Mondiale in Russia - ha continuato - ho visto una nazionale brasiliana molto forte che è sulla buona strada per vincere il torneo. Mi piace il lavoro che ha fatto Tite". Maradona ha allenato la nazionale argentina dal 2008 al 2010.