Tifosi fermati per drone su Piazza Rossa

MOSCA, 03 LUG - Due cittadini argentini sono stati fermati ieri sera per aver attivato un drone sulla Piazza Rossa. Lo riportano i media russi citando fonti nella polizia di Mosca. I due argentini, tifosi della loro nazionale e venuti in Russia per i Mondiali, non avevano con sé il passaporto del tifoso. Il drone è stato confiscato dalla polizia e i fermati rischiano una sanzione amministrativa per violazione dello spazio aereo.