Southgate, faremo meglio recente passato

MOSCA, 02 LUG - "Sono dieci anni che non vinciamo una gara ad eliminazione diretta. Questa è un'occasione meravigliosa per andare oltre il punto dove si sono fermate nazionali con più esperienza". Così ha dichiarato il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate alla vigilia della partita contro la Colombia, valida per la qualificazione ai quarti di finale."La Colombia è un rivale molto forte che rispettiamo - ha aggiunto il ct - Dobbiamo mantenere lo stile e la mentalità che abbiamo mostrato fino ad ora durante il torneo. Mostrando resistenza ma soprattutto la libertà nel gioco". Il ct inglese non è intimorito dal fattore tifoseria, che si preannuncia essere in favore della nazionale colombiana. "Sono andato a due delle loro partite in Brasile nel 2014. C'era un atmosfera da carnevale, non vediamo l'ora".