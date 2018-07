Colombia: infortunio Rodriguez non grave

MOSCA, 2 LUG - "James Rodríguez? Abbiamo ricevuto una buona notizia dopo le visite mediche a cui si è sottoposto: il suo infortunio non è grave". Alla vigilia della sfida degli ottavi contro l'Inghilterra, domani nello stadio dello Spartak Mosca, il ct della Colombia, José Pekerman, fa capire che conta di recuperare il suo numero 10, uscito malconcio dalla sfida con il Senegal e che fino a ieri non si è allenato con i compagni. "Abbiamo ancora un giorno per seguire il suo recupero - aggiunge il ct - e continuiamo a sperare possa giocare". Nel caso non ce la faccia, al suo posto giocherà Muriel? "Nell'ultima partita Muriel è stato molto importante per noi - risponde Pekerman -, e continuo a contare su di lui".