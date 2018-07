Petkovic: Svizzera affamata come tifosi

ROMA, 2 LUG - "Ci siamo messi nei guai durante le prime tre partite disputate qui, in Russia, ma domani vogliamo cambiare e controllare il gioco fin dal fischio d'inizio: saremo affamati come i nostri tifosi, che hanno viaggiato per arrivare fino a San Pietroburgo. Sembra che la nostra qualificazione negli ottavi abbia innescato qualcosa a livello di interesse ed entusiasmo". Così Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, alla vigilia dell'ottavo di finale dei Mondiali contro la Svezia, in programma domani a San Pietroburgo.