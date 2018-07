Fassone, ignoro piani Li ma Milan solido

MILANO, 2 LUG - "Non possiamo prevedere il futuro, né immaginare se nella testa di mr Li ci sarà di vendere un pezzo di club o tenere il club, non lo sappiamo. L'importante è che il club sia solido". Così l'ad del Milan, Marco Fassone, rispondendo alle domande dei tifosi, fra cui una sui 32 milioni di aumento di capitale: "Il Milan li ha ricevuti settimana scorsa, non importa che li abbia versati l'uno o l'altro. Io devo stare attento che il Milan abbia il denaro che serve per essere gestito bene".