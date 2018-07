Salisburgo al Napoli, Lainer incedibile

NAPOLI, 2 LUG - "Lainer? "Per noi è praticamente impossibile trovare un sostituto adeguato". Lo ha detto il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Freund, chiudendo le porte all'addio del terzino destro che sembrava vicinissimo al Napoli. Il club azzurro era pronto a spendere 10 milioni per Lainer, mentre il Salisburgo ne chiede 12, ma oggi il ds ha dato una brusca frenata alla trattativa. "Lainer - ha aggiunto - è cresciuto molto ed è importante per noi". Il terzino ha raggiunto nei gironi scorsi il ritiro precampionato del Salisburgo a Branberg, in Austria.