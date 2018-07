Subasic, che emozione, fatemi respirare

ROMA, 1 LUG - "Vi prego fatemi riprendere, ho bisogno di respirare. Che emozione, sono troppo felice". Queste le prime parole dell'eroe di Croazia-Danimarca, l'estremo difensore croato Subasic, anche se il premio di 'man of the match' è stato assegnato al portiere dei biancorossi Schmeichel. Nel concitato dopopartita fa molta fatica a parlare. "Che posso dire - dice Subasic -, aspettate un momento. Come diciamo sempre, i rigori sono una lotteria ma sono felice per aver regalato questa vittoria al mio popolo". Parla anche Schmeichel che ha parato tre rigori, nel suo caso uno in partita e due nella roulette finale. "Ora provo strane sensazioni - spiega -.Da una parte un'enorme delusione per com'è andata a finire, dall'altra tanto orgoglio per la nostra prestazione. Abbiamo avuto le nostre opportunità e nella ripresa abbiamo giocato meglio di loro. Mi spiace tanto per i nostri tifosi". Fra i croati parla anche Modric: "ora ci aspetta la Russia, e dobbiamo dimenticare tutto ciò che è successo finora.Sarà un altro grande test".