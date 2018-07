Hazard, CR7 e Leo fuori,adesso brillo io

ROMA, 1 LUG - Con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fuori dal Mondiale, c'è spazio per candidarsi al ruolo di principale 'stella' del Mondiale in Russia. Fra coloro che ambiscono ad essere il nuovo numero uno, magari sognando il Pallone d'oro, c'è Eden Hazard, asso del Belgio che domani a Rostov affronta il Giappone negli Ottavi. Questo può essere il Mondiale del n.10 belga? "Spero di sì - risponde -. Leo e Cristiano sono andati fuori e per me, e per il Belgio, è arrivata l'ora di brillare. Voglio andare nei quarti, in semifinale e magari anche in finale, perché vorrei vincerla. Abbiamo tanti buoni giocatori". Hazard era la stella del Belgio anche a Brasile 2014 ed Euro 2016, ma la sua nazionale è andata sempre fuori nei quarti: cos'è cambiato? "Credo di essere migliorato, perché ho molta più esperienza, fattore che nelle partite ad eliminazione diretta conta molto. Quando hai una squadra giovane, come eravamo noi, tutto diventa più difficile, ma ora siamo diventati più maturi e ciò può fare la differenza".