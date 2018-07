Tite,col Messico match altissimo livello

ROMA, 1 LUG - "La vedo come una partita di altissimo livello, in cui le due squadre mostreranno un grande calcio. Per vincere dovremo pensare ad essere una Selecao coesa in tutti gli aspetti". A parlare così è il ct del Brasile Tite, atteso domani dalla sfida a Samara contro il Messico, per gli ottavi di finale del Mondiale. Tite non fa pretattica e parla anche della formazione: "Marcelo (uscito per infortunio contro la Serbia n.d.r.) in una situazione normale sarebbe il titolare - dice - ma per domani non ce la fa, e al suo posto giocherà Filipe Luis. Il resto lo sapete". Quindi il Brasile giocherà con Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Casemiro, Willian, Paulinho, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesùs.