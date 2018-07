Ronaldo: "Futuro? Non è il momento..."

ROMA, 1 LUG - Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio, dopo l'eliminazione dai Mondiali del 'suo' Portogallo, affermando che "per ora non è il momento di parlare di futuro". Il Pallone d'Oro, dunque, resta sempre in bilico, fra il desiderio di lasciare il Real Madrid e la sua 'inaccessibilità' economica, sia a livello contrattuale (ha chiesto al club un contratto di 40 milioni), sia a causa di una clausola rescissoria-monstre di mille milioni. L'attaccante, che fa gola a tanti club, fra i quali anche la Juve, ha parlato dell'eliminazione dei lusitani dal torneo iridato, dicendosi "certo che questa squadra continuerà a essere una delle più più forti, perché ha giovani importanti e con il desiderio di riuscire a ottenere grandi risultati". Cristiano Ronaldo, a proposito dell'eliminazione a opera dell'Uruguay, ha dichiarato: "Noi meglio dei nostri avversari ma, nel calcio, chi segna il maggior numero di gol, vince. Congratulazioni all'Uruguay, come capitano sono orgoglioso di questo gruppo".