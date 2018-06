Argentina, Sampaoli, non dico se rimango

ROMA, 30 GIU - "Ora non voglio rispondere a questa domanda, e posso solo dire che questo è il posto dove ho sempre desiderato di stare. Ma in questo momento la frustrazione è troppo forte per poter parlare". Così il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli risponde a chi gli chiede, nel dopopartita di Kazan, se rimarrà sulla panchina dell'Albiceleste dopo il Ko contro la Francia. "E' molto doloroso essere eliminati dal Mondiale - aggiunge Sampaoli - dopo tutti gli sforzi che i miei hanno fatto in campo. E' stata una partita particolare, in cui hanno dato tutto, e non è stato possibile passare".