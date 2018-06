Reggiana, primi passi per iscriversi a C

REGGIO EMILIA, 30 GIU - Ci sono ancora spiragli affinché la Reggiana possa evitare il fallimento. La società con un breve comunicato ha annunciato di "aver messo in atto i primi adempimenti per l'iscrizione al campionato di calcio di Serie C", proprio in extremis rispetto alla scadenza del termine, fissato per la mezzanotte di ieri. Una sorta di dietrofront quello del patron Mike Piazza, ex asso del baseball americano, che fino a qualche giorno fa invece sembrava categorico sul no. I revisori dei conti hanno convinto il proprietario del club perlomeno a mantenere in vita la squadra granata e poi a cederla, anche per evitare problemi in ambito penale. Per il passaggio di testimone, continuano le serrate trattative, mediate anche dal sindaco Luca Vecchi, con diverse cordate di imprenditori interessate a rilevare il club che Piazza ha già detto in modo determinato di voler lasciare. Quindi i 30mila euro utili per l'iscrizione consentiranno alla Reggiana di restare in vita almeno fino al 12 luglio.