Mondiali: Russia,Cheryshev "sono pronto"

MOSCA, 30 GIU - Il calciatore della Nazionale russa, Denis Cheryshev, si definisce sereno e pronto per la partita dei Mondiali tra la Russia, suo Paese d'origine, e la Spagna, Paese in cui ha trascorso gran parte della propria vita con il padre Dmitry, anche lui calciatore professionista, che ha giocato e allenato in molte squadre spagnole. "Siamo molto rilassati e pronti a far bene", ha detto Cheryshev, parlando in russo con un leggero accento spagnolo.