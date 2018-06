Calcio, Nicchi 'Var ok, anche in 2019'

ROMA, 30 GIU - "Il Var? Se quest'anno è andata bene il prossimo anno andrà ancora meglio. Porterà serenità, giustizia e la possibilità di poter andare allo stadio sapendo che anche dal punto di vista arbitrale gli errori saranno molto ridimensionati rispetto al passato. Dove non arriverà la bravura dei nostri arbitri ci arriverà la tecnologia". Così il presidente dell'Ass. arbitri, Marcello Nicchi, riguardo la prossima stagione, la seconda con l'uso della Var. Per Nicchi, grazie alla Var "il rapporto tra giocatori e arbitri è migliorato di molto, oggi non ha senso protestare dopo la verifica al video e anche il pubblico lo sta accettando". Difficile invece vedere in tempi brevi la tecnologia sui campi di Serie B: "è una cosa che per prima deve vedere la Lega di B per una questione economica. Ma se poi la federazione ci chiedesse di poter fare anche questo bisogna vedere prima il protocollo internazionale, che parla di leghe principali, e poi allo stato attuale non abbiamo organico sufficiente per fare la Var in B".