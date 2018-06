Arbitri: in Can A Chiffi e La Penna

ROMA, 30 GIU - Daniele Chiffi della sezione di Padova e Federico La Penna di Roma 1 sono i due arbitri promossi alla Can di Serie A per la prossima stagione 2018/19. Lo ha stabilito oggi il Comitato nazionale dell'Associazione italiana arbitri. Dismessi Claudio Gavillucci per motivate valutazioni tecniche, Antonio Damato e Paolo Tagliavento per limiti di età e Nicola Rizzoli (attuale designatore della Can A) su domanda. Enrico Caliari, Dario Cecconi, Mauro Galetto, Domenico Rocca e Tarcisio Villa sono i cinque assistenti arbitrali promossi dalla B alla A, confermati in deroga Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, dismessi Crispo e Zappatore per valutazioni tecniche, Di Fiore e La Rocca per limiti di età, Giulio Dobosz per limite di permanenza nel ruolo.