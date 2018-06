Atalanta: ufficiale Carraro dall'Inter

BERGAMO, 30 GIU - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Marco Carraro dall'Inter, cui viene concesso il diritto di ricompra. Il centrocampista di Malcontenta, frazione sia del Comune di Venezia che di quello di Mira, nato a Dolo il 9 gennaio 1998, è stato campione d'Italia Primavera - categoria nella quale ha esordito contro l'Atalanta a Zingonia, il 23 gennaio 2016 - con i milanesi nel 2017 prima della stagione in prestito al Pescara in B (22 presenze). Cresciuto nelle giovanili del Padova, di cui è stato capitano nelle semifinali scudetto dei Giovanissimi nazionali, era all'Inter dalla categoria Allievi. Fa parte della rosa della Nazionale italiana Under 20.