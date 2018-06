Mondiali, Svezia interrompe boicottaggio

MOSCA, 30 GIU - Rappresentanti del governo svedese assisteranno alla partita Svezia-Svizzera che si terrà il 3 giugno a San Pietroburgo, interrompendo così il boicottaggio dei Mondiali in Russia. Lo riportano i media russi. Fino ad ora nessun rappresentante del governo svedese ha presenziato alle partite dei Mondiali anche se, secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri svedese Margot Wallström, il boicottaggio riguardava solo la cerimonia di apertura. "Abbiamo mantenuto la nostra promessa di boicottare la cerimonia d'apertura dei Mondiali in segno di solidarietà con la Gran Bretagna in relazione al caso Skripal. Ora riteniamo importante sostenere la nostra squadra", ha dichiarato Wallström. Precedentemente il ministro dello sport svedese Annika Strandhäll aveva dichiarato che non avrebbe visitato la Russia in occasione dei Mondiali in quanto "preoccupata per la situazione politica in Russia, soprattutto dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e della democrazia".