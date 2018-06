Perform, Dazn sarà la nuova casa Serie B

MILANO, 29 GIU - "Siamo orgogliosi di poter annunciare che Dazn diventerà la nuova casa della Serie B". E' quanto dichiara Jacopo Tonoli, Chief Commercial Officer di Perform Group, la società che si è aggiudicata i diritti multipiattaforma per tre stagioni la trasmissione di tutti i match della Serie B, con l'esclusiva di 10 partite su 11 ogni giornata, nonché dei playoff e dei playout, che saranno trasmessi appunto su Dazn, il servizio live e on demand di sport in streaming. "Daremo il benvenuto ai tifosi sulla nostra piattaforma nelle prossime settimane - spiega in un comunicato Tonoli -, e lo faremo offrendo alcune delle migliori partite della Serie A, l'intera Serie B e altri contenuti che saremo in grado di annunciare prossimamente. Il tutto a una tariffa unica e accessibile".