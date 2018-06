Cagliari insiste per Castro del Chievo

CAGLIARI, 29 GIU - Il Cagliari cerca il centrocampista Castro del Chievo. Ma il club di Campedelli vuole in cambio Ionita e soldi. Lo ha detto il presidente Tommaso Giulini a margine di una conferenza stampa alla Sardegna Arena sulla presentazione di una mostra di artigianato sardo tutta in rossoblù. Giulini ha ribadito l'importanza di Ionita per il futuro della squadra, anche se non ha chiuso definitivamente le porte alla trattativa con il club veronese. Tra i possibili acquisti del Cagliari anche due mister X presenti al mondiale. "Li stiamo seguendo", ha detto Giulini senza però rivelare i nomi. Il presidente ha confermato l'interesse per il giovane argentino Nico Gonzalez, seconda punta. L'operazione si farebbe insieme all'Inter. Il benestare di Giulini c'è, ma a una condizione: che il giocatore dedichi anima e corpo al Cagliari senza pensare di essere nell'Isola solo di passaggio. Confermata la possibilità che Barella resti ancora per un anno in rossoblù.