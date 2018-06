Sbagliano città, Putin dà loro biglietti

MOSCA, 29 GIU - Disavventura a lieto fine per due tifosi argentini. Che hanno confuso la città di Novgorod, situata a nord-ovest di Mosca, attigua alla regione di San Pietroburgo, con quella di Nizhny-Novgorod, una della città ospiti dei Mondiali, che invece si trova a est della capitale russa. Qui, infatti, l'Argentina aveva in programma il match contro la Croazia, nel quale l'albiceleste ha poi perso 3-0. I due, però, la partita non l'hanno vista, perché si trovavano a oltre 1000 chilometri di distanza e a quel punto non c'era modo di rimediare all'errore. Quando tutto sembrava perduto è arrivata la sorpresa. I tifosi sono stati contattati dall'amministrazione comunale di Novgorod e informati che Vladimir Putin in persona, appassionatosi alla loro disavventura, aveva dato ordine di regalar loro due biglietti per la successiva partita dell'Argentina, a San Pietroburgo. E così è stato. L'episodio è stato confermato a Interfax dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.