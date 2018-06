F. Torres vicino a giapponesi Sagan Tosu

ROMA, 29 GIU - L'attaccante spagnolo Fernando Torres sta perfezionando il proprio passaggio ai giapponesi del Sagan Tosu. Lo ha confermato lo stesso club nipponico a Efe, come riporta il Mundo deportivo. Secondo i media giapponesi l'ingaggio dell'attaccante, che nell'ultima stagione ha giocato nell'Atletico Madrid, è ormai in dirittura d'arrivo. L'ex nazionale spagnolo raggiungerebbe il campionato giapponese dopo avere annunciato l'addio ai 'colchoneros' nello scorso aprile: Fernando Torres dichiarò che avrebbe seguito le orme di Andres Iniesta, l'ormai ex fuoriclasse del Barcellona che giocherà con i Vissel Kobe al termine dei Mondiali in Russia. 'El Nino' firmerebbe un contratto triennale, percependo 800 milioni di yen a stagione (6,2 milioni di euro), secondo quanto anticipa il quotidiano sportivo giapponese Sports Hochi, che precisa come ormai manchino solo alcuni dettagli prima della firma del giocatore.