Germania a casa, Neuer: "Siamo furiosi"

FRANCOFORTE, 28 GIU - La Nazionale tedesca, eliminata dal Mondiale, è rientrata a casa, atterrando a Francoforte con un volo proveniente da Mosca. Nessuna voglia di parlare da parte dei giocatori, a parte il portiere Manuel Neuer, che ha commentato così la disfatta mondiale: "Siamo furiosi con noi stessi. La sconfitta di ieri non ha nulla a che vedere con il nostro commissario tecnico, i colpevoli siamo noi giocatori". Ma in Germania il futuro del ct, Joachim Loew, nonostante il contratto prolungato di recente fino al 2020, continua a essere in discussione. "Ci ragioneremo sopra la prossima settimana", ha fatto sapere una fonte federale.