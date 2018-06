Nainggolan: Icardi e Dzeko sono grandi

MILANO, 28 GIU - "Icardi è diverso da Dzeko. Icardi vive per il gol, Dzeko lavora di più per la squadra. Ma sono due grandi attaccanti. Mi sono trovato bene con Edin, spero di farlo anche con Mauro. Ho già parlato con Icardi. Gli ho detto che sono carico e lui mi ha risposto che lo è altrettanto. Proprietà, allenatore e squadra hanno in testa lo stesso obiettivo". Radja Nainggolan, durante la conferenza stampa di presentazione, paragona i due bomber di Inter e Roma, prima di raffrontare anche gli allenatori: "Alla fine nel calcio parlano le statistiche. Con Spalletti arrivavo molto di più in area, con Di Francesco ero più arretrato. Cosa posso dare tatticamente lo deciderà Spalletti, è abbastanza intelligente per saperlo: posso giocare sulla trequarti ma anche come mediano". Nainggolan rivela di non seguire il Mondiale ("Guardare le partite mi farebbe pensare che non ci sono e mi farebbe male"), spera di accogliere in squadra il suo amico Dembelé.