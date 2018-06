Atalanta: Percassi, Gomez è incedibile

BERGAMO, 28 GIU - "Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l'ultima volta: il Papu Gomez è incedibile". Parola di Antonio Percassi, che intende così mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il capitano dell'Atalanta vicino alla Lazio. "Rimane anche Freuler, mentre per i movimenti in entrata guardiamo a profili adatti che non abbiano prezzi esorbitanti - precisa il presidente nerazzurro -. Mandragora costa venti milioni? A quel prezzo non prendiamo nessuno". Circa il possibile sostituto di Cristante, Jankto dell'Udinese, e l'altro centrocampista in esame, Soucek dello Slavia Praga, Percassi si limita a un evasivo "vediamo, vediamo". Il vertice societario chiosa sull'esclusione dall'Europa League del Milan: "Per noi non cambia nulla, abbiamo calendarizzato la preparazione per essere pronti al preliminare il 26 luglio".