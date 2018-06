Nainggolan:Momento giusto Inter arrivato

MILANO, 28 GIU - "Il momento giusto con l'Inter è arrivato e voglio godermelo al massimo. Sono stato vicino all'Inter in passato? In passato sono stato contattato, ma non c'era la disponibilità". Così il neointerista Radja Nainggolan. Sul passato dice: "Non voglio parlare troppo della Roma, voglio guardare al presente. Poteva finire diversamente, ma non voglio dire di più. Durante la trattativa mi hanno chiamato tutti, è importante sentire la fiducia e spero di ripagarla sul campo".