Nainggolan: Juve? Prima o poi sbaglierà

MILANO, 28 GIU - "La Juventus vince da tanti anni, è una squadra che si rinforza ogni stagione, ma la speranza è che prima o poi sbagli un campionato e che quindi qualcuno altro possa vincerlo. Il mercato è ancora lungo, si stanno muovendo bene tante squadre e magari all'Inter arriverà qualche altro giocatore". Radja Nainggolan, durante la conferenza stampa di presentazione a Milano, punta in alto. "Spero di vincere qualcosa in fretta - aggiungi Nainggolan -. Anche perché, non ho ancora vinto nulla".