Milan:visite mediche per Halilovic

MILANO, 28 GIU - All'indomani della decisione dell'Uefa, che lo ha escluso dalle coppe europee per una stagione, il Milan prova a mettere a segno il primo colpo di mercato dell'estate. Il club rossonero sta per ingaggiare Alen Halilovic, 22 anni da poco compiuti, trequartista croato di proprietà dell'Amburgo, reduce da una stagione in Spagna, in prestito al Las Palmas. Il giocatore in mattinata è stato sottoposto alle visite mediche che, spiegano dal Milan, sono propedeutiche a un eventuale accordo con l'Amburgo.