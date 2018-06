Mondiali, Maradona 'ora sto bene'

MOSCA, 27 GIU - Diego Maradona ha chiarito le sue condizioni di salute dopo aver assistito alla partita Nigeria-Argentina, smentendo le voci secondo cui era stato ricoverato in ospedale. Lo ha dichiarato l'ex campione del mondo argentino sulla sua pagina facebook. "Sto bene, non sono stato ricoverato. Nell'intervallo della partita mi faceva molto male la nuca e ho avuto uno scompenso. Dopo avermi visitato, il medico mi ha consigliato di tornare a casa, ma ho voluto restare perchè ci stavamo giocando tutto. Come avrei potuto andarmene?".