Atalanta: prolungato contratto Valzania

BERGAMO, 26 GIU - L'Atalanta ha prolungato fino al 2023 il contratto di Luca Valzania. Il 22enne centrocampista, nell'ultima stagione in forza al Pescara, è di proprietà del club nerazzurro dal 24 giugno 2015, quando fu acquistato e lasciato in prestito al Cesena. Al Cittadella, nel 2016/17, l'altra esperienza a titolo temporaneo, sempre nella serie cadetta. Il 4 luglio partirà in ritiro con il resto del gruppo.