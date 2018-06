Mondiali: Brasile, Tite non cambia

ROMA, 26 GIU - Zero sorprese nel Brasile che domani si gioca a Mosca contro la Serbia il passaggio agli ottavi: "Giocheranno gli stessi", fa sapere il ct alla vigilia del match confermando l11 undici che ha battuto il Costa Rica venerdì scorso: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus. "Conosciamo le caratteristiche della Serbia - ha detto Tite - le loro qualità nel gioco aereo, ma anche l'ottima tecnica individuale. E' una squadra che ha giocatori di alto livello ma noi abbiamo una squadra in grado di neutralizzarli: dovremo tenerli lontano dall'area, cercando di essere 'corti', sappiamo che hanno più centimetri di noi ma non possiamo farci nulla", ha aggiunto il ct spiegando poi che Neymar "sta proseguendo nella fase di recupero. Lui è molto dotato fisicamente, è fuori dagli standard normali, altrimenti non sarebbe stato qui. Comunque non è lui responsabile del successo o del fallimento del Brasile, qui siamo tutti responsabili".