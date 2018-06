Snai: il Brasile è favorito sulla Serbia

ROMA, 26 GIU - Per Snai, il Brasile è favoritissimo a 1,50: la vittoria della Serbia rende 7 volte. Quanto al pari, che promuove il Brasile, è un'opzione da 4,25. La Seleçao finora ha fatto segnare due Under su due, il terzo vale 1,80, l'Over è leggermente più alto: 1,90. Su Snai, Neymar ha la quota più bassa: un suo gol si gioca a 2,00, Gabriel Jesus arriva a 2,25. A 3,00 Coutinho. La Serbia risponde con Mitrovich a 5,00 e la coppia Ljajic-Milinkovic a 6,00. Favoritissimo l'1 della Svizzera sul Costarica: è a 1,70; il '2' sale a 6,00, il pareggio a 3,30. Partita da Under, a 1,60. Il '2' della Germania si gioca ad appena 1,19, l'X è un colpo da 7,25, la vittoria della Corea del Sud s'impenna fino a 15. Il primo centro di Thomas Müller è a 2,25, così come quello di Mario Gomez. Il bomber più probabile è Timo Werner, a 2,00. Missione delicata per il Messico contro la Svezia. Pronostico piuttosto equilibrato, con i messicani avanti a 2,40 e gli svedesi a 3,10. Il pari per gli uomini di Osorio varrebbe il primo posto a 3,25.