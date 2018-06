Mondiali: Xhaka-Shaqiri,Albania si muove

MOSCA, 26 GIU - Il primo ministro albanese ha aperto un conto bancario per consentire di offrire un "contributo simbolico" e pagare le multe imposte dalla Fifa ai due giocatori svizzeri di origine albanesi Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri. "Non avere paura dell'aquila" è il nome del conto aperto oggi presso la Raiffeisen Bank dal primo ministro Edi Rama, con l'esortazione agli albanesi "a pagare l'assurda multa della Fifa" per punire i due giocatori che dopo aver segnato contro la Serbia hanno mimato con le mani l'aquila a due teste, simbolo nazionale albanese. I giocatori sono di etnia kosovara, ex provincia serba che ha dichiarato l'indipendenza nel 2008. La Serbia non riconosce quell'indipendenza. La Fifa ha multato Xhaka e Shaqiri di 10.000 franchi svizzeri ciascuno per comportamento antisportivo. Rama ha scritto sulla sua pagina Facebook che il conto bancario rappresenta un gesto di "ringraziamento e gratitudine verso i due calciatori che hanno dato a milioni di albanesi in una gioia sportiva".