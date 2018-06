Nainggolan, darò tutto me stesso

MILANO, 26 GIU - ''Posso soltanto dire che ogni cosa che ho fatto l'ho fatta dando il meglio di me stesso e con il cuore. Purtroppo le favole finiscono e non sempre solo per scelta propria. Ora inizia una nuova avventura e di questo sono felice. Darò il massimo di me stesso come sempre ho fatto''. Lo scrive, su Instagram, Radja Nainggolan. Il trasferimento del belga dalla Roma all'Inter è stato ufficializzato oggi e il centrocampista ha voluto salutare i tifosi della sua ex squadra, dove ha militato quattro stagioni e mezza, collezionando 203 presenze e 33 gol. "Si chiude una storia bellissima - evidenzia Nainggolan - e per me rimarrà sempre nel cuore. Ringrazio tutti i miei ex compagni, allenatori e dirigenti che mi hanno accompagnato in questa bellissima realtà. Ringrazio tutti i tifosi con tanto affetto e ricorderò ogni singolo momento vissuto insieme. Mi mancherete. Vi saluto con affetto".