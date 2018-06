ROMA, 26 GIU - Carlo Ancelotti vuole David Luiz al Napoli. Lo scrive oggi il britannico 'The Sun', secondo cui il neotecnico dei partenopei starebbe per presentare un'offerta di 26 milioni di sterline (30 milioni di euro circa) per il 31enne difensore brasiliano, finito ai margini del progetto tattico di Conte nell'ultima stagione, complice anche il lungo infortunio subito e che gli ha fatto perdere il Mondiale. Per il tabloid, con Rugani in arrivo dalla Juventus, Luiz sarebbe un surplus di cui Sarri ed ecco così l'ipotesi Napoli che da una parte riavvicinerebbe il brasiliano ad Ancelotti, che lo ha già allenato, e dall'altro potrebbe 'alleggerire' la clausola del tecnico toscano per Abramovich. "Con Christensen e Rudiger confermati, Cahill che probabilmente allungherà per un'altra stagione e Azpilicueta terzino destro, l'arrivo di Rugani significa che Luiz sarà probabilmente sacrificato", scrive il 'Sun' secondo cui Ancelotti potrebbe utilizzarlo anche davanti alla difesa.