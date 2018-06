Mondiali: Belgio, Lukaku non si allena

ROMA, 26 GIU - Romelu Lukaku oggi non si è allenato: il goleador del Belgio (quattro reti) deve recuperare da un colpo alla caviglia sinistra rimediato contro la Tunisia. L'attaccante è rimasto a riposo ma le sue condizioni non preoccupano il ct Roberto Martinez che conta di averlo a disposizione per la prossima partita, quella che vedrà i 'Diavoli Rossi' affrontare giovedì a Kaliningrad l'Inghilterra.